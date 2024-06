Maltempo: dal Centro Monitoraggio allerta gialla e arancione

Dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia arriva l’avviso di allerta arancione (moderata) per rischio temporali, a cui si aggiunge quello di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 14 sino alla mezzanotte di oggi, venerdì 21 giugno. Si è riunita l'Ucl, Unità di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell'Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi.