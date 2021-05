Maltempo: effetti contenuti sul Seveso, allagamenti in viale Fulvio Testi

Effetti contenuti, nella notte, per l'esondazione del Seveso a causa delle forti piogge. Le squadre MM sono intervenute in viale Fulvio Testi per alcuni allagamenti, ma la situazione e' rapidamente tornata alla normalita' in poco tempo. Nella notte - riporta Mianews - l'assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Marco Granelli aveva segnalato l'innalzamento dei valori di Sevso e Lambro con una possibile ondata di piena attesa in via Ornato.