Maltempo: esonda il fiume Oglio nel Bresciano



Violenti temporali hanno interessato ieri sera una parte della Lombardia, in particolare il Bresciano. Esondato il fiume Oglio in Valcamonica, nel territorio comunale di Monno (Brescia), sferzato da vento e grandine. Detriti hanno invaso la Statale 42 e una pista ciclabile.



Anche il lago di Iseo e' parzialmente esondato. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, compresi diversi mezzi provenienti da Milano. E proprio a Milano c'e' stato un breve ma forte temporale: oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco per diversi allagamenti.