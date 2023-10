Maltempo, Fontana: "Granelli si occupi della città, completo abbandono"

"Credo che Granelli si dovrebbe occupare di gestire meglio la città, perché credo che non siano mai successe tante situazioni come queste, che dimostrano un completo abbandono". Così il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana risponde all'assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, che, parlando sui social del maltempo che ha colpito questa notte la città, ha sottolineato come i lavori per le vasche di laminazione della Regione per contenere le piene dei fiumi sono in ritardo.

Il governatore lombardo: "Noi il nostro lavoro lo stiamo facendo: le vasche di laminazione saranno pronte"

"Lui- attacca però Fontana- dovrebbe preoccuparsi a casa sua, noi il nostro lavoro lo stiamo facendo: le vasche di laminazione saranno pronte, la prima verrà consegnata entro la fine di gennaio, la seconda entro marzo, stiamo rispettando i tempi. Di solito è sempre così: quando uno ha la coda di paglia cerca di scaricare sugli altri le sue responsabilità".

Fontana: "C'è il massimo impegno per riportare alla normalità le zone colpite"

Fontana ha poi ringraziato "i Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine e tutti coloro che senza fermarsi un attimo sono al lavoro per dare sostegno a chi è alle prese con i maggiori disagi a causa del maltempo a Milano e nel resto della Lombardia". C'è il massimo impegno per riportare alla normalità le zone colpite".

La replica di Majorino (PD): "Fontana scarica responsabilità su amministrazione comunale, incredibile"

"Trovo veramente incredibile che il presidente Attilio Fontana, totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico della Regione, in un giorno in cui ci sono tantissimi territori in grande difficoltà anche per le colpe della Regione Lombardia, giochi a scaricare le proprie responsabilità sull'amministrazione comunale di Milano che sul tema del Seveso è l'unica amministrazione in questi territori che ha fatto qualcosa". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia, sul botta e risposta tra Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano e Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia sulle vasche di laminazione dopo l'esondazione del Seveso. "Certamente - ha continuato Majorino - dovremmo tutti quanti collaborare in maniera piu' seria e non aizzare le polemiche. Sconcertante che sia Fontana, totalmente immobile, a farlo".