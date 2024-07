Maltempo: fulmine colpisce cabine elettriche a Milano

Un fulmine ha colpito due cabine elettriche in viale Palmanova, all'altezza della stazione della metropolitana di Cimiano. Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'incendio della prima cabina e' stato domato mentre sono ancora in corso le operazioni delle squadre di via Messina sulla seconda cabina.

Atm ha interrotto la linea tra le stazioni di Caiazzo e Cascina Gobba

Intanto l'area interessata dall'incendio della cabina elettrica sul viale Palmanova è stata messa in sicurezza. Atm ha interrotto la linea tra le stazioni di Caiazzo e Cascina Gobba. I treni continuano il servizio tra Cascina Gobba e Gessate, tra Cologno e Cascina Gobba e tra Abbiategrasso-Assago e Caiazzo. Tra le stazioni della tratta sospesa, l'azienda sta organizzando un servizio bus che effettua fermate Caiazzo: via Pergolesi, Loreto: via Stradivari, Piola: via Pacini, Lambrate: piazza Bottini (verso Cimiano) e via Salieri (verso Caiazzo), Udine: via Ronchi (verso Cimiano) e via Carnia (verso Caiazzo), Cimiano e Crescenzago: via Palmanova sulla corsia laterale. A Loreto non si cambia tra M1 e M2. Per cambiare linea occorrerà usare Centrale o Cadorna. In alternativa a Lambrate Fs, occorre considerare altre stazioni ferroviarie.