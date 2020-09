Maltempo, guasto alla rete dei binari di Stazione Centrale

Black out elettrico questa mattina per i binari della Stazione Centrale di Milano: dalle 06:45 traffico ferroviario rallentato. "per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la Lombardia e che hanno provocato un guasto alla linea elettrica" ha reso noto Rfi.A seguito dell'intervento dei tecnici di Rfi, che hanno ripristinato piena funzionalità della linea elettrica, "dalle 8 nel nodo di Milano, il traffico è in graduale ripresa".