Maltempo: in arrivo 3 perturbazioni per le feste di Natale



Tra poco l'alta pressione abbandonera' l'Italia per lasciare spazio a una serie di perturbazioni (ben tre) che bagneranno gran parte delle regioni italiane proprio nel periodo delle festivita' natalizie. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo comincera' a peggiorare dal pomeriggio della vigilia di Natale quando la prima perturbazione comincera' a bagnare la Toscana, la Liguria e in serata pure Lombardia e Nordest. Il fronte perturbato dara' il meglio di se' nel giorno di Natale, sabato 25: le nubi cariche di pioggia e sospinte dai venti di Libeccio colpiranno anche la Lombardia.

La seconda perturbazione giungera' domenica 26 e avra' grossomodo la stessa direttrice della precedente, mentre la terza, attesa per lunedi' 27 partira' dal Nordovest per poi espandersi verso il resto del Settentrione e delle regioni centrali, raggiungeno questa volta anche la Campania. A causa dei venti piu' miti meridionali le temperature subiranno un deciso aumento; basti pensare che nel weekend al Centro-Sud si potranno toccare punte massime di 16-18 C, ecco perche' la neve cadra' sugli Appennini solamente sopra i 1700/1800 metri. Valori termici in aumento anche al Nord, seppur piu' contenuto; qui le eventuali nevicate sulle Alpi inizieranno dai 1300 metri circa.



Nel dettaglio

Giovedi' 23. Al nord: cielo in gran parte coperto o localmente nebbioso, piogge deboli su Liguria di levante. Al centro: peggiora in Toscana con piogge deboli dal pomeriggio. Al sud: asciutto e a tratti anche soleggiato. -



Venerdi' 24. Al nord: cielo coperto, piogge in Liguria, entro sera deboli pure su Lombardia e Nordest. Al centro: instabile con piogge sulla Toscana, deboli su Umbria, Lazio e Marche. Al sud: bel tempo prevalente.



Sabato 25. Al nord: piogge su Lombardia, Liguria e Nordest, specie al mattino. Al centro: maltempo su Tirreniche, Umbria e Marche. Al sud: peggiora leggermente in Campania, soleggiato altrove. - Domenica e lunedi' con altre piogge.