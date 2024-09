Maltempo in Lombardia: forti temporali e decine di interventi dei vigili del fuoco

Forti temporali e intense raffiche di vento nella notte appena trascorsa in vaste zone della Lombardia, Milano compresa. Dove il maltempo prosegue per tutta la giornata di oggi, giovedì 5 settembre, tra schiarite e peggioramenti. La Protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico. E come sempre si accendono i riflettori sui livelli di Seveso e Lambro per il pericolo di un’esondazione.

Vigili del fuoco: decine di interventi tra Como, Varese, Lodi e Cremona

Come riferisce il quotidiano Il Giorno, decine gli interventi dei Vigili del fuoco tra Como, Varese, Lodi e Cremona per allagamenti e alberi caduti sulla strada. Ma al momento il bollettino non presenta un conto più grave. L'instabilità dovrebbe proseguire anche venerdì 6 settembre. Temperature in sensibile calo.