Maltempo in Lombardia

Maltempo in Lombardia: oltre 150 mila i fulmini, grandine da 10 cm

Ondata di maltempo eccezionale per la Lombardia dove a luglio si sono abbattuti 150mila fulmini, quasi 30.000 in ognuna delle singole giornate del 12, del 21 e del 24 luglio. Tutte le province hanno registrato grandinate con chicchi fino a 10 centimetri di diametro, precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento. È quanto emerge dal rapporto di Arpa Lombardia in merito al maltempo che ha colpito la regione.



Tra gli eventi più emblematici quelli di mercoledì 19 luglio con chicchi di grandine dal diametro superiore a 8-10 cm che hanno colpito il bresciano e il mantovano, il 21 luglio un tornado ha interessato il milanese tra Cernusco sul Naviglio e Gessate, venerdì 25 luglio raffiche di vento oltre i 100 km/h hanno spazzato quasi l'intera pianura dal milanese al bresciano, mentre nelle stesse ore la grandine colpiva duramente la provincia di Cremona. L'attività di previsione meteorologica di ARPA Lombardia ha comportato una frequente attivazione di allerte gialla e arancione (livello massimo di criticità per il rischio temporali) da parte della Protezione Civile regionale durante tutto il mese di luglio.