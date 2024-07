Maltempo, la grandine si abbatte su Milano. decine di interventi. VIDEO

Maltempo, la grandine si abbatte su Milano. decine di interventi

Venti interventi effettuati ed altri dieci in attesa di essere smaltiti. E' il bilancio riferito dai Vigili del fuoco di Milano dopo la nuova ondata di maltempo, con grandinata, abbattutasi intorno alle 20 in città e, in particolare, sul nord ovest del capoluogo. Ascensori bloccati, rami di alberi caduti e pericolanti i principali motivi delle segnalazioni arrivate alla centrale operativa del comando di via Messina. Le dimensioni dei chicchi di grandine abbattutisi sulla città ha portato anche ad alcuni ferimenti lievi.

Maltempo nel Milanese: danni a Cornaredo e Bareggio

Nell'hinterland sono stati Cornaredo e Bareggio i comuni piu' colpiti in particolare quest'ultimo dove le squadre dei pompieri sono state impegnate a rimuovere i rami d'albero caduti su alcune vetture. Non si segnalano grossi danni a strutture e soprattutto persone coinvolte. Ma il maltempo aveva già pesantemente colpito la Lombardia nelle ore precedenti, specie nelle aree del Varesotto e della Bergamasca.

Il maltempo fa riemergere il corpo senza vita di un giovane nel fiume Adda

In serata è stato purtroppo recuperato il cadavere di un giovane uomo sul fiume Adda, nel comune di Lodi. Era stato segnalato galleggiare sulla corrente del fiume Adda durante l'ondata di maltempo. Non si esclude, riferisce Ansa, che si tratti del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco grazie a un sommozzatore e a un verricello. Al momento è stato messo a disposizione delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.