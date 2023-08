Maltempo: Lombardia proroga segnalazioni danni al 21 agosto

La Regione Lombardia ha fissato per il 21 agosto la scadenza per raccogliere le segnalazioni di danni alle aziende agricole a seguito del maltempo che ha interessato diverse province nei giorni scorsi. Lo comunica l'assessore all'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.



Maltempo, ancora tempo per la segnalazione danni

"Abbiamo deciso - dichiara Alessandro Beduschi - di concedere alle organizzazioni agricole piu' tempo rispetto ai 20 giorni stabiliti dalla normativa per completare le procedure di ricognizione dei danni, particolarmente complesse in quanto non si e' trattato di un unico evento atmosferico, bensi' di fenomeni che si sono susseguiti in modo non uniforme e con notevole intensita' su territori diversi".