Maltempo, ministro Garavaglia: "Bene i 20 milioni per la Lombardia"



Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha sottolineato l'importanza dello stanziamento aggiuntivo di 20,3 milioni, deciso dal consiglio dei ministri, per venire incontro ai territori di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese colpiti dal maltempo nell'ottobre del 2020. "Si tratta di risorse destinate - ha osservato il ministro - destinate alla realizzazione delle più urgenti misure volte alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi ed, in via prioritaria, alla tutela della pubblica e privata incolumità. "E nella prossima riunione di governo ci saranno - ha anticipato - interventi a favore della Val Camonica" Garavaglia ha poi ricordato che "lo stanziamento deciso oggi fa seguito ad un precedente incremento di 4,8 milioni del Fondo per le emergenze nazionali, deciso dal consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 per le medesime esigenze del territorio lombardo"