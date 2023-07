Maltempo, mozione d'urgenza approvata dal consiglio lombardo

Il consiglio regionale lombardo ha approvato una mozione urgente illustrata da Michela Palestra (Patto Civico) per il sostegno contro i danni da maltempo. Il Consiglio regionale chiede un fondo straordinario e risorse per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi atmosferici delle scorse settimane.

Maltempo in Lombardia, danni gravi al settore agricolo ed agli edifici pubblici

"Bene la mozione urgente approvata in Consiglio regionale per dare risposte immediate ai territori colpiti dai nubifragi in questi giorni" ha commentato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta. Il maltempo ha causato "danni gravi al settore agricolo, al patrimonio arboreo, ai veicoli, ai capannoni ma anche a coperture di edifici pubblici ed impianti fotovoltaici". E anche se non "e' ancora possibile quantificare nel dettaglio la conta dei danni, le prime stime purtroppo parlano almeno di 41 milioni di euro". Per questo "il Presidente Fontana ha gia' chiesto al Governo centrale il riconoscimento dello stato di emergenza, poiche' si rendono necessari interventi rapidi e urgenti per dare aiuto a chi ha subito questi danni."

Con la mozione approvata si chiede alla giunta regionale di intervenire "presso il Governo per ottenere una proroga della scadenza dei lavori inerenti al superbonus 110% nelle aree maggiormente colpite dal maltempo, a farsi promotore presso gli istituti di credito per sospendere i mutui e, in particolare, a istituire un fondo straordinario per interventi a carattere d'urgenza", ha aggiunto. Inoltre,"si chiede che il Governo stanzi ulteriori risorse da mettere in campo a favore dei cittadini, imprese e enti che difficilmente, senza un aiuto concreto, potrebbero rialzarsi". La Lombardia "e' stata ferita ma siamo certi che sapra' risollevarsi ed essere piu' forte di prima", ha concluso.

Regione Lombardia, M5S si astiene sulla mozione: "Nessun riferimento al cambiamento climatico"

Contrario alla mozione urgente il capogruppo del movimento 5 stelle, Nicola di Marco, per cui il testo "non presenta l'indicazione delle risorse che Regione intende stanziare, ne' alcun riferimento al cambiamento climatico, spesso negato dal centrodestra". I pentastellati si sono astenuti dal voto insieme ai consiglieri della lista Moratti e "abbiamo chiesto di impegnare Regione Lombardia di fissare un tetto minimo di spesa non inferiore a 20 milioni di euro, a fronte di una conta dei danni in costante aumento e stimata per circa 170 milioni ma non siamo stati ascoltati", ha concluso di Marco