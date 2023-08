Maltempo, naufragio di un'imbarcazione. Como, salve cinque persone

Il maltempo che ha investito in serata l'Alto Lario ha causato il naufragio di un'imbarcazione con cinque persone a bordo nel lago di Como, ramo lecchese.

I naufraghi, finiti in acqua, si sono salvati grazie ai giubbotti di salvataggio prontamente indossati e sono stati recuperati da altre imbarcazioni che navigavano in zona. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per cercare di recuperare il relitto del motoscafo alla deriva.