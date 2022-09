Maltempo nel comasco, frane e detriti: isolato il comune di Blevio

Il maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia ha creato disagi e danni in diversi comuni. In particolare i forti temporali che hanno colpito il Comasco nella notte hanno causato ingenti danni e disagi a Blevio. Frane, fango e detriti si sono riversati sulla provinciale Lariana, unica via di collegamento via terra della città.



Maltempo nel comasco, ancora in azione i mezzi di soccorso

Secondo quanto comunica la polizia locale di Como sono ancora chiuse via Torno - per frane e smottamenti e - via per San Fermo. Gli operatori e il personale, insieme alla Protezione Civile, sono al lavoro dalle prime ore del mattino per liberare le strade. Il comune di Blevio ha precisato che la provinciale sarà chiusa per ore, invitando i cittadini e i turisti a non muoversi se non necessario per non intralciare il passaggio dei mezzi al lavoro.