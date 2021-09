Maltempo: nubifragio a Malpensa, chiuso per 2 ore lo scalo, strada allagata

Un forte nubifragio che si e' abbattuto ieri sera tra Milano e Varese ha provocato lo stop dell'attivita' all'aeroporto di Malpensa, chiuso per un paio di ore mentre otto aerei in arrivo sono stati dirottati. E' stato necessario ripulire le piste per consentire la ripresa. Nelle strade intorno allo scalo una decina di automobilisti, bloccati con i propri veicoli nei sottopassi, sono stati soccorsi dalle squadre dei vigili del fuoco. Altre persone sono state tratte in salvo nell'area cargo dell'aeroporto, addirittura con l'intervento di un gommone. Il traffico aereo e' ripreso alle 21.15.

All'aeroporto di Malpensa sono caduti 87 millimetri d'acqua in un'ora e 40 minuti (ad aprile e a maggio ne sono caduti 75 al mese). Problemi per il maltempo anche a Milano, dove si sono registrati alcuni allagamenti e caduta di rami. Molte le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per contenere i danni dell'acquazzone e per monitorare le condizioni del Seveso. Gli interventi si sono concentrati tra San Giuliano Milanese e via Ripamonti a Milano.