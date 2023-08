Maltempo, nuova allerta arancione a Milano per oggi

Maltempo, oggi nuova allerta arancione a Milano

Milano si prepara all'allerta arancione per maltempo prevista per oggi, con un deciso rischio temporali. Secondo quelle che sono le previsioni diramate, il maltempo potrebbe iniziare dal mattino e potrebbe peggiorare nel pomeriggio. A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi, il Comune ha già predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati.

Maltempo, divieto di accesso ai parchi non recintati

Per evitare rischi, dal pomeriggio di oggi vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Inoltre, stata decisa per domani anche la chiusura dei cimiteri e dei mercati posti sotto gli alberi come quell in via Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia.