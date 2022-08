Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia

Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul nord e parte del centro, iniziando dalle regioni nord-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base dei fenomeni previsti, segnala che per domani è stata valutata l'allerta arancione in Lombardia e Veneto, e l'allerta gialla su gran parte delle regioni centro-settentrionali