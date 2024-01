Maltempo: oggi allerta gialla anche in Lombardia

Il weekend della Befana porterà freddo e maltempo sull'Italia per una nuova perturbazione di origine atlantica. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Le precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, sono in arrivo sulla Liguria, in progressiva estensione a Emilia-Romagna, specie sui settori occidentali, e Toscana, specie sui settori settentrionali.