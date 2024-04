Maltempo: oltre 60 cm di neve in Valtellina, Livigno isolata

Oltre 60 centimetri di neve e una slavina hanno isolato il comune di Livigno, in Valtellina. Il passo del Foscagno, infatti, e' chiuso da diverse ore alla circolazione. Il sindaco Remo Galli ha postato un video sui social in cui invita cittadini e turisti a restare nelle case e negli alberghi.

Per qualche ora ieri le autorità hanno aperto una finestra di poche ore per far defluire di decine e decine di auto di turisti delle vacanze di Pasqua incolonnate dietro i mezzi spazzaneve e consentire loro di lasciare Livigno. Poi la località in provincia di Sondrio è tornata a essere di nuovo isolata dal resto della Lombardia. Lo segnala il Comando provinciale della Polstrada di Sondrio che spiega come la statale 301 del passo del Foscagno rimarrà non transitabile almeno sino alle 7 di domani mattina, in quanto le abbondanti nevicate non consentono di fare altrettanto per ragioni di sicurezza. I vacanzieri che non sono riusciti ad allontanarsi durante la finestra devono restare negli hotel e nelle strutture ricettive del paese della Valtellina situato a 1816 metri d'altitudine. In tutta l'alta Valtellina nelle ultime ore sono caduti oltre 60 centimetri di neve fresca, a quote relativamente basse, con precipitazioni record e nettamente superiori a quote più elevate.