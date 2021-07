Maltempo: piaggia, vento e grandine, danni in Lombardia

"Purtroppo il maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio", ha scritto su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Nella giornata di domenica 25 luglio infatti si sono registrate condizioni critiche in Lombadia. La copertura di uno stabile industriale e' stata divelta dal vento e si e' schiantata su alcune auto nel pomeriggio a Gallarate (Varese) e ci sono state numerose segnalazioni di allagamenti e danni provocati dal vento. Il maltempo si e' abbattuto anche sulla Bergamasca, dove una forte grandinata ha colpito le valli Seriana, Brembana e Imagna, oltre a alberi abbattuti, massi sulle strade, allagamenti.

Danni anche nel Comasco per i violenti temporali con vento e grandine. A Blevio i torrenti in piena hanno provocato frane che hanno isolato due frazioni a monte. Piante cadute e allagamenti sono stati segnalati anche alla periferia di Como e in altre aree della provincia.