Maltempo: pioggia e vento forte in Lombardia, 300 interventi vigili fuoco

Lombardia: pioggia e vento forte, 300 interventi vigili fuoco

Una forte perturbazione di carattere temporalesco si è abbattuta questa mattina nel nord della Lombardia con pioggia e vento forte. Al momento sono circa 300 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati. Le province più colpite sono Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre duecento vigili del fuoco sono al lavoro su tutta la regione per far fronte agli interventi.

Le piante cadute stanno bloccando diverse strade

Nel Comasco sono stati circa 60 al momento gli interventi dei vigili del fuoco in particolare tra Anzano e Alserio, la zona più colpita. Le squadre del comando di Como sono al lavoro per tagliare le piante cadute a causa del vento e che stanno bloccando diverse strade, mentre a Erba i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere le persone rimaste nelle auto.I vigili del fuoco sono al lavoro a Gironico in via San Nazzario per tre escursionisti che sono rimasti sotto una pianta caduta per il maltempo. Le squadre Saf e del Soccorso Alpino hanno lavorato 40 minuti per estrarli: una sola persona è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.