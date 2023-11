Maltempo, Sala: niente ristori ai commercianti

Ieri la denuncia dei commercianti sui gravi danni subiti a causa del maltempo, oggi il sindaco Beppe Sala chiarisce: “Certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro” per i danni causati dal maltempo dello scorso martedì ai commercianti. “Vediamo se il Governo prenderà decisioni in proposito. Noi non siamo in grado in questo momento. La cosa che va vista è quanti sono assicurati e quanti possono rivalersi sulle assicurazioni”.

Maltempo, Sala: "La situazione è sotto controllo"

"Ci siamo sentiti con Granelli da questa mattina alle 7, in questo momento stanno facendo prove sulla vasca ma non c'e' necessita' di aprirla, per cui la situazione e' sotto controllo, e' a livello piu' o meno di sfioro ma bisogna aspettare ancora un paio d'ore per vedere quello che scende da nord. Credo che oggi non sara' un problema". Cosi', parlando dell'allerta per il rischio esondazione del Seveso e della vasca di laminazione di Bresso, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ieri Confcommercio ha elaborato una prima stima dei danni del nubifragio di luglio, pari a 11 milioni.