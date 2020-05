Maltempo: Sala, senza vasche non si risolve problema Seveso. Riaperture? Attendiamo indicazioni da Fontana

Il comune di Milano sta facendo "tanti lavori" di manutenzione per risolvere il problema del Seveso, che e' esondato stanotte dopo un forte temporale, ma "senza le tre vasche di laminazione a Nord di Milano la situazione non si risolvera'". A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco Giuseppe Sala. "Le tre vasche sono a Lentate, a Senago e a Bresso Parco Nord. Quella piu' avanti e' di Senago, ci preoccupa la situazione di Bresso perche' c'e' una gara aggiudicata ma e' due anni che fronteggiamo ricorsi in particolare dal comune di Bresso. Ora pare che il tribunale delle acque decidera' in giugno, speriamo", ha aggiunto Sala. Il sindaco ha sottolineato come stanotte sia caduto un quantitativo di pioggia "pari a un terzo del totale da inizio anno" e che questo abbia portato a una notte e una mattina di "disagio per tanti cittadini". "Abbiamo avuto 5 ore di esondazione del Seveso, abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta in poi, sono caduti molti alberi che hanno rallentato i tram", ha ricapitolato Sala.

Il comune di Milano, dopo che "ieri sera il Consiglio comunale ha preso una delibera che prevede spazi gratuiti all'aperto per bar, ristoranti e altre attivita' commerciali", ha l'obiettivo di "essere rapido, limitando al massimo la burocrazia" per concedere questi spazi, annuncia Sala su Facebook. "Saremo ultraflessibili: ovviamente rimarranno i vincoli di sicurezza e del fatto che i pedoni si possano muovere con facilita', ma cercheremo di dare una mano a bar e ristoranti che sono in una situazione drammatica", ha spiegato.

Ieri c'e' stata una videoconferenza fra il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e i sindaci della Regione che gli hanno chiesto "di sapere se Regione Lombardia autorizza alla riapertura degli esercizi commerciali che il governo dice potranno essere aperti da lunedi' 18" racconta il sindaco di Milano. "Il presidente Fontana ci ha detto che non aveva ancora a disposizione tutti i pareri per prendere una decisione, che oggi avrebbe incontrato il comitato tecnico scientifico e il governo e avrebbe preso una decisione. Appena sapremo qualcosa lo comunicheremo con rapidita'", ha concluso