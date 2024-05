Maltempo, Sala: Seveso sotto controllo, problemi sul Lambro

"Prevediamo pioggia ancora oggi e domani. I dipendenti del Comune e l'assessorato sono in giro da stanotte. La situazione del Seveso è sotto controllo, abbiamo la vasca di Bresso in funzione, quella di Lentate sara' in funzione del 50% entro fine anno, poi saranno in realizzazione altre due a Paderno e Lentate. Sono vasche grandi pero' una vasca puo' accogliere acqua fino a un certo livello". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una diretta social.

"E' una attivita' che ci sta impegnando da stanotte - ha aggiunto -. Abbiamo invece qualche problema sul Lambro dove abbiamo una vasca in progetto intorno a Monza ma siamo ancora al progetto. Milano va protetta ma le vasche vanno realizzate non in Milano e quindi a volte ci sono problemi con i Comuni e la Regione Lombardia".