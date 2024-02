Maltrattamenti su atlete della ritmica, allenatrice patteggia

Al secondo tentativo l'accordo tra pm e difesa ha superato l'esame del giudice. Ha patteggiato una condanna a due anni con sospensione della pena - ma con l'obbligo di sottoporsi a un percorso riabilitativo - Stefania Fogliata, ex allenatrice di ginnastica ritmica in provincia di Brescia denunciata da alcune sue ex atlete per maltrattamenti fisici e psicologici. Il gip aveva una prima volta rifiutato il patteggiamento e chiesto alle parti di trovare un accordo su una pena più alta. La donna ha smesso di allenare e ha risarcito le vittime.