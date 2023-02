Mamma rinchiude per sbaglio bimba di tre mesi e cagnolino nell'auto

Una neonata ed il cagnolino di famiglia intrappolati dentro l'automobile: è successo oggi in via Verdi a Corbetta, nel Milanese: la madre della piccola, una 29enne, è scesa dalla vettura senza chiavi e non ha potuto riaprire l'auto. La donna ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono accordi sul posto. La figlia di tre mesi ed il cagnolino erano all'interno della Range Rover, nella quale era scattata la chiusura automatica delle portiere. Ai vigili del fuoco non è restato altro che spaccare un finestrino per aprire le portiere. La piccola e il cane stavano bene