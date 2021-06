Mammì (M5S): “Legge sanitaria lombarda, il centrodestra dimentica Milano"

“Il dato più rilevante emerso dalla presentazione delle linee guida della nuova legge regionale è la mancanza di politiche socio-sanitarie specifiche per Milano: il centrodestra non riesce a trovare un candidato per sfidare Giuseppe Sala e lascia in secondo piano la città anche nella riorganizzazione della sanità lombarda": così il consigliere lombardo dei Cinque Stelle Gregorio Mammì. Che prosegue: "Non c’è traccia di una politica socio-sanitaria specifica per la Città metropolitana nel documento presentato dall’Amministrazione Fontana, ma solo una lunga serie di proposte molto vaghe soprattutto su aspetti essenziali come il numero di aziende sanitarie territoriali o case della comunità in un territorio molto ospedalizzato e demograficamente particolare come Milano. Forse all’interno della maggioranza hanno deciso di presentare le linee guida perché il ritardo stava diventando eccessivo, ma nella fretta hanno dimenticato di pensare a Milano e a una proposta per gestire un sistema così complesso e particolare come quello milanese”. Così Mammì a proposito delle linee guida della nuova legge regionale presentate oggi dall’assessore Letizia Moratti durante la seduta della Commissione sanità a Palazzo Pirelli.