Mancano autisti, Piccirillo (Filt Cgil): stipendio adeguato e orari migliori

(IMPRESE-LAVORO) - Milano - Il Corriere Della Sera ha lanciato il sasso nello stagno: mancano centinaia di autisti dei mezzi pubblici e le aziende (come Atm) puntano sugli incentivi ma non basta. “Il salario d’ingresso (1250 euro ndr) non basta ai giovani che pensano di farsi una famiglia a Milano – spiega Angelo Piccirillo, segretario Filt Cgil Milano – E siamo solo alle prime battute del nuovo contratto, al momento c’è solo il calendario degli incontri. L’ultimo accordo è stato chiuso senza mettere mano alla parte normativa, ora vorremmo affrontarla concretamente, senza dimenticare che sugli stipendi abbiamo un bel 18% di inflazione da recuperare. In realtà ora serve cambiamento profondo nell’approccio al contratto, costi e bisogni sono cambiati. In Atm mancano otre 300 autisti, per selezione e formazione servono oltre 10 mesi, poi c’è il turnover da recuperare. La situazione peggiorerà anche perché l’azienda sta rimodulando corse e orari in violazione dell’accordo, noi abbiamo aperto una procedura di raffreddamento”. A Milano e nelle altre città lombarde – oltre al problema sicurezza che allontana i ragazzi - non è facile trovare un alloggio in affitto a prezzi accettabili. “Anche ad Autoguidovie, su 800 dipendenti ne mancano 100 e le corse sono in sofferenza. Sono convinto – conclude Piccirillo – che non basti più l’aumento di stipendio, serve un’organizzazione del lavoro diversa che agisca sul nastro orario. E restituisca vivibilità ai lavoratori”. Iscriviti alla newsletter