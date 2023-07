Maneskin, trionfo a San Siro. Oggi il bis: la scaletta. VIDEO

Maneskin, trionfo a San Siro. Oggi il bis: la scaletta

Trionfo a San Siro per i Maneskin che si sono esibiti per due ore di concerto nello stadio di Milano la notte di lunedì 24 luglio. Evento che si è svolto fortunatamente senza incidenti o imprevisti, in una fase di tregua del violento maltempo abbattutosi sul capoluogo. Due ore di concerto per Damiano e soci, che sono ora attesi dal bis questa notte, nuovamente a San Siro.

E in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso, ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio viso...

The entire San Siro Stadium singing that part of Coraline at the top of their lungs, I can't 😭#maneskin #sansiro pic.twitter.com/RkmgJd0pOO — cristina armeni (@cristinaj71) July 25, 2023

Maneskin a San Siro: la scaletta

Questa la scaletta, che potrebbe subire variazioni:

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Chosen

Own my mind

Supermodel

Le parole lontane

Baby said

Bla bla bla

Beggin’

In nome del padre

For your love

Coraline

Gasoline

Timezone

I wanna be your slave



Acoustic – b stage:

torna a casa

Vent’anni



Main stage:

La fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool kids

Bis:

The loneliest

I wanna be your slave