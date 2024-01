Maniaco aggredisce due ragazze al Parco Nord di Milano

Due giovani aggredite da un maniaco all'alba di domenica nei pressi del Legend in via Fermi, zona Parco Nord di Milano. Una delle due ragazze, 19enne svizzera, ha anche subito una aggressione sessuale dall'uomo, messo in fuga dall'amica, 27enne di origine filippina che ha subito comunque qualche escoriazione. Entrambe riferisce Ansa, sono state trasportate dal 118 al Pronto soccorso in codice verde, ma per la ragazza più giovane è stato attivato il protocollo contro le violenze sessuale che prevede una visita ginecologica e supporto psicologico specifico alla clinica Mangiagalli, specializzata in quel genere di reati.

L'aggressione nei pressi del Legend ed i soccorsi

Secondo le prime informazioni lo sconosciuto, apparentemente italiano, le avrebbe seguite all'uscita del locale, il 'Legend', avvicinando la più giovane, la 19enne svizzera, appunto, e aggredendola lungo la strada. Una violenza fulminea, senza proferire parola, ma decisa. Poco dopo però l'amica, una 27enne filippina, una conoscenza occasionale, ha sentito le urla e si è accorta di cosa stava succedendo: è subito corsa ad aiutarla, colpendo coraggiosamente l'uomo a calci e colpi di borsetta prima di essere spinta malamente a terra. A quel punto lo sconosciuto è fuggito nell'area verde circostante. Le due vittime hanno chiesto aiuto ai gestori del Legend, che hanno allertato la Polizia. Indaga la Squadra mobile, anche con l'ausilio delle videocamere.