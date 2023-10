Manovra, Fontana soddisfatto: "5,2 miliardi per la sanità lombarda"

"Come Regione è sicuramente molto positiva perché siamo stati gli unici che sono riusciti ad avere una risposta a tutte le richieste che erano state avanzate, tant'è vero che l'approvazione è avvenuta all'unanimità di tutte le regioni. Chiaro che in campo sanitario è stata messa una cifra importante, ossia in totale 5 miliardi e 200 milioni, prima 2 miliardi e 200 milioni e poi 3 miliardi. Si è cercato di dare una risposta e questa è una cosa di cui siamo estremamente contenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del convegno organizzato da Assolombarda "Your Next Milano" sul futuro della città che si è tenuto a Palazzo Marino, parlando della legge di bilancio