Morelli: "Dal Cipess 9 milioni alla Lombardia come riparto fondi Irccs"

"Il Cipess ha dato il via libera al riparto dei fondi destinati a remunerare l'attività dei Irccs (Istituti di Ricoveri e Cura a carattere scientifico), a favore dei cittadini extra regione, stanziando 9 milioni per la regione Lombardia su un totale di 20. Lo dice in una nota il sottosegretario di stato Alessandro Morelli. "Una ulteriore conferma dell'attenzione che la Regione riserva nel garantire le prestazioni sanitarie ai cittadini provenienti da altre regioni che scelgono di farsi curare nel territorio lombardo, certamente eccellenza nell' ambito sanitario", prosegue. "Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questa scelta, la nostra e' regione aperta e attenta alla salute degli italiani", conclude Morelli.