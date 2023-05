Mantova, quattro operai cadono da un ponteggio in un allevamento

Quattro operai sono rimasti feriti in un infortunio sul lavoro accaduto lunedì 22 maggio in un allevamento suinicolo a Pomponesco, nel Mantovano. I quattro stavano costruendo una vasca per lo stoccaggio dei liquami quando sono precipitati all'interno da un'altezza di due metri a causa di un ponteggio sul quale stavano lavorando. Subito sono intervenuti i soccorsi. Tre degli operai sono stati trasportati all'ospedale Poma di Mantova in condizioni non gravi mentre il quarto è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Parma in condizioni più gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana per stabilire le cause dell'incidente e, soprattutto, per verificare che tutte le misure di sicurezza sul lavoro fossero state osservate.