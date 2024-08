Mantova, torna il Festivaletteratura con la 28esima edizione

Dal 4 all'8 settembre Mantova ospiterà la ventottesima edizione del 'Festivaletteratura', il più longevo festival letterario d'Italia. Per cinque giorni, la città si trasformerà in un crocevia culturale, accogliendo autori di fama internazionale e proponendo oltre 300 eventi. Gli eventi si svolgeranno non solo nelle piazze storiche di Mantova, ma anche nelle scuole e nelle piccole sale, favorendo l'interazione tra autori e pubblico. Tra gli ospiti di rilievo figurano il Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, il Premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall e il vincitore del Booker Prize 2023 Paul Lynch. Altri grandi nomi della letteratura internazionale includono Emmanuel Carrère, Olivia Laing, Deborah Levy e Tobias Wolff. La manifestazione riserverà un'attenzione particolare ai giovani lettori e agli adolescenti, con programmi che riflettono la pluralità di voci e prospettive delle nuove generazioni.

Festivaletteratura, laboratori creativi, dibattiti e incontri

Sono previsti laboratori creativi che coinvolgeranno scrittori, artisti ed esperti, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo. La poesia sarà una delle protagoniste di questa edizione, con ospiti come Carol Ann Duffy e José Tolentino Mendonça. Dialoghi sulla poesia contemporanea, incontri dedicati a Wislawa Szymborska e omaggi a Pablo Picasso arricchiranno ulteriormente il programma. La tecnologia e l'intelligenza artificiale saranno al centro di dibattiti e incontri, con un focus sulle loro implicazioni etiche e sociali, grazie alla partecipazione di esperti del settore.