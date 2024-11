Mantovani (FdI/Ecr): "Fitto migliore tra i commissari, chi non lo supporta tradisce l'Italia"



L’eurodeputato Mario Mantovani (FdI/Ecr) interviene nel dibattito relativo alla nomina a Commissario di Raffaele Fitto: “La sinistra italiana ed europea remano contro la nomina del Ministro Fitto ripetendo a sproposito la vecchia filastrocca del pericolo destra. Sanno benissimo, tuttavia, che Fratelli d’Italia è ormai la casa della destra moderna e che il Ministro Fitto è il migliore tra i profili dei candidati Commissari per capacità, esperienza e competenza. La sinistra italiana privilegia interessi di partito all’interesse collettivo della Nazione e degli italiani. Se questa è la loro capacità di introspezione politica e se questa è la loro visione di futuro, saranno sempre di più i cittadini e gli elettori che nei prossimi anni li abbandoneranno".

"Fitto vanta un'esperienza diretta del portafoglio che occuperà"

Mantovani prosegue: "La designazione del Ministro Fitto è l’espressione della capacità personale e della preparazione tecnica e politica di un uomo che può vantare un’esperienza diretta del portafoglio che gli è stato assegnato e che si occuperà, con professionalità e con le grandi doti di mediazione che gli sono proprie, degli importanti fondi di coesione europei e dei dossier chiave per lo sviluppo e il rilancio dei territori italiani ed europei in difficoltà. La capacità di misurarsi coi problemi reali delle persone e di risolverli con competenza sono ciò che il Ministro Fitto offre all’Europa e che, chiunque abbia a cuore l’Italia, dovrebbe sostenere. Chi non supporterà Fitto come Vice Presidente della Commissione Europea tradisce il proprio Paese e il mandato ricevuto dagli elettori. Gli italiani li giudicheranno”.





