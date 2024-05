Mapic Italy 2024, per Nhood è questione di People First

Nhood è la società internazionale di soluzioni immobiliari, specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, presente all’edizione 2024 di Mapic Italy, in programma il 22 e 23 maggio presso Superstudio Maxi di Milano, questa volta con due spazi, ovvero uno interno allo Stand E01, e uno esterno all’“Open Hub”, complementari nel rappresentare i servizi e le buone pratiche in tema Asset e Property Management, F&B e Leisure Service, Operational Marketing, e servizi certificati per le Attività di Procurement per conto di terzi, Leasing, Lease e Technical Management e l’approccio alla rigenerazione urbana con la “S-Social” di ESG al centro, essendo questo colonna portante dei servizi offerti da Nhood.

L'indoor è Stand E01

All’interno lo Stand E01, oltre ad accogliere le competenze nel real estate dei Nhooders, ospita per la prima volta Helexia, una delle società facenti parte dello stesso Gruppo internazionale, “Association Familiale Mulliez” (AFM), che si colloca tra i partner strategici con cui Nhood fornisce soluzioni integrate per accompagnare i propri clienti nella transizione energetica e alla produzione di energia sostenibile. È presente inoltre un corner dedicato al progetto di Piazza Loreto (Milano), vincitore del bando internazionale C40 Reinventing Cities con Nhood developer e capo cordata di un team di professionisti. Si compone, questo, dell’esposizione del plastico e della tecnologia VR con oculus, che permette di percorrere virtualmente gli oltre 9.200 mq di nuova piazza, di cui 8.000 mq dedicati alle unità (34) di commercio, ristorazione e servizi. La nuova Piazza Loreto si fonda su una collaborazione a tre, tra amministrazione pubblica, operatori privati e città: attraverso un dialogo con i cittadini, vuole essere un punto di incontro tra i quartieri dell’area nord-est di Milano e diventare al tempo stesso uno spazio pubblico restituito alla città, oltre che una piazza iconica a livello internazionale.

L'outdoor è "Open Hub” by Nhood

All’esterno, invece, l’“Open Hub” by Nhood è l’installazione semi-aperta mai realizzata prima a Mapic Italy, pronta ad accogliere i visitatori dell’evento annuale di RX Global dedicato al mercato immobiliare commerciale. Un luogo per incontrarsi, “ricaricarsi”, oltre che scoprire la natura di “generatori di luoghi di vita” capaci di creare una «Sustainability Experience» con la “S” (Social) degli ESG al centro. Nhood ne ambisce ad essere leader forte di competenze, visione e capacità nel dare nuova vita ai luoghi che gestisce. Anche quelli temporanei.

People-First per persone più sane e prestazioni migliori

Merito di un approccio People-First, dove non c’è risultato senza consapevole attenzione alle persone - dai Nhooders a tutti i partner – e di un’organizzazione agile, capace di rispondere e anticipare le esigenze del mercato e dei clienti, orientata dal motto: “Le persone più sane e felici danno prestazioni migliori”. Nhood Italy, in particolare, solo nel corso dell’ultimo anno, si è contraddistinta per numerosi riconoscimenti in fatto di politiche aziendali come: la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, conferita per la prima volta da UNITER a una società operante nei servizi per il real estate; il premio BESt Work Life® 2023 per l’impegno costante della Società e le iniziative messe in campo in tema di work-life balance, supporto economico, crescita personale e professionale dei propri collaboratori, di tutela per ogni forma di diversità e inclusione; e la certificazione WELL Gold per gli uffici di Milano, assegnata dall’International WELL Building Institute (IWBI).