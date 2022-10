Maran: “Non è il momento delle polemiche. Ripartiamo da governo dei Comuni”

"Non è il momento delle discussioni sterili, ripartiamo dalle esperienze di governo dei capoluoghi e dei Comuni lombardi". Lo ha spiegato l'assessore alla Casa del Comune di Milano ed esponente Pd, Pierfrancesco Maran, parlando della riflessione nel partito dopo l'esito delle elezioni a Radio Popolare.

Maran: “Importante che Sala sia protagonista di questa ripartenza”

"Credo sia importante ripartire dalle tante esperienze di governo positive che abbiamo portato avanti in molti capoluoghi e Comuni lombardi negli ultimi anni - ha aggiunto- . Non è il momento di chiudersi in discussioni sterili, ma di aprirsi alle tante energie che arrivano da tutta la Lombardia e da chi ha voglia di mettersi in gioco". Secondo Maran, che ha organizzato un'iniziativa per sabato alle 10:30 davanti alla Fondazione Feltrinelli dal titolo 'Cominciamo da capo', "e' importante che il sindaco di Milano, Beppe Sala, sia protagonista di questa ripartenza - ha concluso -. Con lui abbiamo costruito in questi anni un rapporto importante, per me e' un punto di riferimento e di confronto. Sta facendo molto bene il sindaco ed e' importante che sia protagonista di questa ripartenza".