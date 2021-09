Nuova visione dell'urbanistica: Maran e Rabaiotti ne parlano il 14/9

Maran, Rabaiotti e la nuova visione dell'urbanistica: se ne parla il 14/9

Il 14 settembre è previsto l'incontro dal titolo "Hardware e Software urbano, alleati per il futuro di Milano" dove si discuterà di una nuova visione dell'urbanistica. All'evento parteciperanno gli assessori Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti che converseranno con Laura Montedoro e Gianni Biondillo. L'appuntamento si svolgerà presso la Cooperativa MAM, in via Trieste 17, martedì 14 settembre alle ore 21.