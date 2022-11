Maran rompe gli indugi e si candida alle Regionali: domani l'annuncio

Pierfrancesco Maran rompe gli indugi e annuncia la propria intenzione a candidarsi per il centrosinistra alle Regionali in Lombardia. Lo farà dal palco del teatro Parenti nella tarda mattinata di sabato 12 novembre. Il titolo dell'evento, una conferenza stampa, è "La grande impresa". L'assessore milanese decide così di prendere le redini della situazione, nel momento in cui le correnti romane si stavano orientando su un nome di ripiego stante il rifiuto netto di ampia parte dei dem lombardi ad accettare di sostenere la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti. Maran potrebbe sottoporre la sua candidatura al passaggio delle primarie, ma si tratta di dettagli sui quali si farà chiarezza a breve. Il dato è che domani annuncerà ufficialmente la sua discesa in campo ed il confronto con Moratti e Fontana.