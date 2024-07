Maran, saluto commosso a Milano: "Ora è tra le grandi città d'Europa"

L'ultimo consiglio comunale di Pierfrancesco Maran: l'assessore alla Casa del Comune di Milano ha salutato i colleghi e compagni di viaggio. Lo attende il parlamento europeo, dove è stato eletto nelle fila del Pd. Maran ha salutato l'aula dopo 13 anni di giunta, prima con Giuliano Pisapia, e poi con Beppe Sala.

Il ricordo di Maran: "Sognavamo una Milano come Berlino"

"É strano dire arrivederci a questo palazzo dopo tanti anni - ha detto Maran -, la mia passione politica é nata sui banchi delle scuole, quando sono stato eletto in Consiglio di zona nel 1999, l'anno della maturità". Maran ha ricordato che allora il centrodestra superava il centrosinistra per 25 punti ed ora é il contrario. "Ne abbiamo fatta di strada. Sognavamo una Milano come Berlino quando abbiamo preparato la campagna di Pisapia - ha proseguito -, perché vedevamo una città che si stava chiudendo in sé stessa, per dare a Milano un ruolo internazionale. A distanza di anni possiamo dire di avercela fatta, abbiamo avuto decennio di crescita senza precedenti". Oggi Milano "é tra le grandi città d'Europa, con le stesse luci e ombre di queste - ha ricordato -, partecipiamo alla sfida ambientale e dobbiamo creare le condizioni perché i ceti medi e popolari possano continuare a vivere in città". Infine Maran, come riferisce Ansa, ha spiegato come porterà le istanze di Milano e della Lombardia in Europa ha ringraziato i lavoratori del Comune e in particolare quelli "dell'urbanistica e dell'edilizia che stanno vivendo un momento difficile e sono certo della loro rettitudine umana".