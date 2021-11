Maran: "Superbonus per case popolari? Dovrebbe durare fino al 2026"

Il 110% e le case popolari, Maran: "Credo debba durare fino al 2026"

"Il 110% è con ogni probabilità la misura più importante del Pnrr e ad oggi è stata utilizzata, anche se con note complicazioni burocratiche, quasi esclusivamente in Condomini privati spesso di pregio, da noi a Milano ad esempio è quasi impossibile trovare ponteggi", scrive sui social, Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano.

"Il dibattito pubblico nazionale si è incentrato sulla proroga dei termini per le villette monofamiliari mentre questo provvedimento può essere l'anima della rigenerazione delle case popolari. Anzi è il senso stesso del Pnrr: favorire una rigenerazione ambientale e sociale", spiega Maran.

"Per le Case popolari i termini d'uso scadono nel 2023 ad oggi (più eventuali proroghe future) anche se il piano vale fino al 2026. Ne consegue che realtà come Milano, almeno nella parte di nostra proprietà, stanno facendo i salti mortali per usare il bonus in qualche modo su più case popolari possibili mentre tante altre città italiane hanno già rinunciato concentrandosi su alcuni interventi episodici anche perché si stanno chiarendo solo ora le modalità di accesso al finanziamento per il pubblico. Mi sembra un vero peccato: una norma chiara che dice che questa misura dura per tutta la durata del Pnrr farebbe una rivoluzione nelle periferie urbane", conclude l'assessore alla Casa.

