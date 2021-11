Carmela Rozza in camice da infermiera in consiglio regionale

Maratona riforma sanità, ammessi 4.808 ordini del giorno

Prosegue la “maratona” consiliare dedicata all’esame e alla discussione del progetto di legge di riforma della sanità lombarda, necessaria ad aggiornare la riforma voluta nel 2015 dall’allora presidente Maroni e che era stata introdotta in via sperimentale. La seduta pomeridiana di ieri, giovedì 11 novembre, è stata aperta dall’intervento del Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti che ha toccato soprattutto il tema dell’assistenza e dei servizi alla categorie più fragili, in particolare minori, anziani e disabili.

“Dobbiamo restituire centralità e servizi a questi cittadini, troppo trascurati dalle politiche regionali dell’ultimo ventennio, e la cui cura e assistenza deve partire dalla prevenzione e arrivare alla riabilitazione e consapevoli che non possiamo lasciarli soli con le loro famiglie” ha sottolineato Borghetti. Nel corso della mattinata erano intervenuti Carmela Rozza (PD), Raffaele Erba (M5S) e Marco Mariani (Lega). Questo pomeriggio, dopo Borghetti, sono intervenuti Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) e Marco Degli Angeli (M5Stelle) e a seguire si sono già prenotati Simona Tironi (Forza Italia), Gianantonio Girelli (PD), Ferdinando Alberti (M5Stelle), Matteo Piloni (PD), Pietro Bussolati (PD) e Michele Usuelli (+Europa).

Ammessi all'esame dell'aula 4.808 ordini del giorno

Ai 1983 emendamenti già depositati (1543 Movimento 5 Stelle; 310 Partito Democratico; 16 +Europa; 10 Fratelli d’Italia; 6 Lega; 3 Forza Italia; 70 Consigliere Niccolò Carretta; 25 Consigliere Luigi Piccirillo) si sono aggiunti ieri mattina 2 subemendamenti a firma della Vice Presidente della Commissione Sanità Simona Tironi (Forza Italia). Scaduti alle ore 14 di ieri i termini per la presentazione degli emendamenti, resta comunque sempre facoltà dei componenti della Giunta e del relatore Emanuele Monti di presentare ulteriori emendamenti e subemendamenti nel corso del proseguo dei lavori.

Al termine del conteggio e delle verifiche effettuate, gli uffici preposti hanno infine ammesso all’esame dell’Aula 4.808 ordini del giorno. Sono previste sedute ogni giorno (esclusi sabato e domenica) fino al 26 novembre dalle ore 10 alle ore 18, così da lasciare poi spazio dopo le 18 alle riunioni delle Commissioni consiliari. L’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è consentita solo nel corso della discussione generale, così che, una volta terminata, si procederà direttamente alle votazioni degli articoli e degli emendamenti e, a seguire, degli stessi ordini del giorno: non saranno ammissibili votazioni a scrutinio segreto.

Rozza (Pd) in aula in camice da infermiera

L'opposizione gioca la sua partita su un tema cruciale anche in vista delle Regionali del 2023, il consigliere Pd Pietro Bussolati ha annunciato un intervento fiume di otto ore, mentre ieri la sua collega dem Carmela Rozza si è presentata in aula con un camice da infermiera, utilizzato i mesi scorsi durante le ore da volontaria all'hub vaccinale al Palazzo delle Scintille. "Sono intervenuta in divisa da infermiera, quale sono, perché fosse da monito ad ogni consigliere e alla giunta il sacrificio che gli infermieri e il personale sanitario ha fatto durante la pandemia e a ricordare a ognuno di noi le persone morte al servizio della Lombardia dei cittadini e della salute degli altri", ha spiegato la consigliera che prima di dedicarsi alla politica ha lavorato come infermiera.