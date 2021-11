Maratona riforma Sanità in Regione: anche 19 emendamenti della maggioranza

Maratona riforma Sanità in Regione: ci sono anche 19 emendamenti della maggioranza

Sono 6.862 gli ordini del giorno e 1983 gli emendamenti che sono stati depositati per l'esame del progetto di legge per la revisione della riforma Maroni. La prima seduta del Consiglio regionale lombardo è in corso al Pirellone. Oltre agli atti presentati dai gruppi di minoranza ci sono anche 19 emendamenti della maggioranza: 6 del presidente leghista della Commissione sanità Emanuele Monti, 3 del capogruppo di Forza Italia Andrea Comazzi e 10 presentati da Fratelli d'Italia