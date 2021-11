Riforma sanitaria di Regione Lombardia, opposizioni compatte per il no

Domani la riforma sanitaria di Regione Lombardia sbarca in consiglio regionale. Con una conferenza stampa unitaria a Palazzo Pirelli i capigruppo di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Piu'Europa/Radicali, Azione e Lombardi Civici Europeisti hanno annunciato l'intenzione di votare in blocco contro la riforma stessa. "E' una riforma blindata, con la quale Regione Lombardia vuole solo rifarsi l'immagine in vista delle prossime elezioni regionali, quindi, come opposizioni ne chiediamo il ritorno in commissione", ha dichiarato il capogruppo regionale del MS5, Massimo De Rosa, rendendo noto che sono stati presentati dalle minoranze migliaia di emendamenti.

Pizzul (Pd): "Fontana mette la fiducia, è indice di nervosismo"

"Il presidente Fontana ha messo la fiducia su questa riforma, scrivendo al presidente della Consiglio regionale Fermi che sara' impossibile il voto segreto, anche sugli emendamenti, perche' ritiene che questa riforma sia parte fondamentale del suo programma. Questo e' indice di nervosismo nella maggioranza". Lo ha detto il capogruppo regionale del Pd Fabio Pizzul. "Per quanto riguarda il Pd, in sintonia con altri gli gruppi, ribadiamo che il punto di frattura non e' il rapporto pubblico-privato, quindi quando l'assessore al Welfare Letizia Moratti dice che siamo contro il privato dice una falsita'", ha sottolineato Pizzul. In Aula, ha proseguito, "toglieremo il velo su una riforma imposta dall'alto. Questa e' una pessima novita' che ha cerato malumori anche nella maggioranza. Viene inserito un termine inquietante: l'equivalenza tra pubblico e privato in sanita', un elemento rischiosissimo. Le Ats rimangono perche' la maggioranza ha fame di nomine sul territorio, mentre l'intera gestione del fondo sanitario regionale passa dalla collegialita' della Giunta all'Assessorato al Welfare. Con questo articolo Moratti si appropria di tutte le risorse e cambia il peso degli assessorati e delle direzioni generali".

Come Pd, "abbiamo giocato il jolly, ci prenderemo tutto il tempo a disposizione e abbiamo programmato almeno 80 ore di interventi con oltre mille proposte di modifica per dire che alla Lombardia serve altro. Il nostro e' un no deciso e inappellabile a questa riforma"

De Rosa (M5S): "Presenteremo 5mila atti e parleremo per 250 ore"

"Presenteremo cinquemila atti e parleremo per 250 ore, sfruttando ogni minuto ci sara' concesso, per chiedere al centrodestra di ascoltarci e non ripetere ancora una volta gli stessi errori - ha specificato De Rosa - La riforma del Servizio sanitario regionale lombardo nasce dall'esigenza di correggere gli errori delle riforme Formigoni e Maroni. La Moratti-Fontana e' una (non)riforma di facciata scritta dalla Giunta regionale al solo fine di accaparrarsi le risorse ottenute da Giuseppe Conte per il Paese, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rivenderle come proprie in Lombardia".

"Una (non)riforma - prosegue - che promuove un modello incapace di dare a pubblico e privato gli stessi diritti e soprattutto gli stessi doveri, che lascia le nomine dei dirigenti in mano alla politica e non riavvicina i servizi di base per l'assistenza ai territori. Dimostrando ancora una volta come, dalla severa lezione imposta dalla pandemia alla Lombardia e dalla sua inadeguata gestione, il centrodestra non abbia imparato nulla". "In Aula verranno affrontati dei passaggi determinanti - anticipa - non solo per il futuro della sanita' regionale, ma per l'intero sistema sanitario nazionale. La criticita' piu' grossa della (non) riforma Moratti-Fontana e' di fatti la presenza di alcuni articoli in contrasto con la normativa nazionale. Motivo per cui il Movimento cinque stelle presentera' diverse pregiudiziali di costituzionalita'. Alcuni passaggi di questa (non)riforma rappresentano una vera e propria sfida al Governo, passibili di impugnativa alla Corte costituzionale".

"Passasse il concetto che le Regioni possano derogare ai principi generali della normativa nazionale sarebbe a rischio l'intero sistema sanitario nazionale. Per questo respingeremo con fermezza questa proposta di legge, chiedendo che la discussione sia riaperta. La salute e' un diritto di tutti", conclude De Rosa.