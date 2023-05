Marcell Jacobs, furibonda lite tra la sua ex e sua moglie

Furibonda lite tra Renata Erika Szabo e Nicole Daza, ovvero la ex e la attuale moglie del campione olimpico Marcell Jacobs. Teatro dello scontro avvenuto domenica 30 aprile le premiazioni del meeting di atletica a Desenzano. E nel mezzo Jeremy, il figlio di nove anni che l'atleta ebbe con Szabo, quando entrambi avevano 19 anni. Una situazione complicata, con la madre del piccolo che già in passato non aveva lesinato polemiche esternazioni sui social per la scarsa presenza del padre nella vita del bambino.

I post polemici di Renata Erika Szabo: "Lontani da questo mondo finto"

Nella prima giornata, quella di sabato, tutto sembrava essere andato bene: Jacobs aveva incontrato il figlio. Poi nella notte il nuovo post polemico di Szabo: «Fino ad oggi mi sono chiesta perché a 20 anni mi sono ritrovata a crescere un figlio da sola e non sono riuscita a dargli un padre presente, che lo ami alla follia come meriterebbe. Ho sempre sperato che un domani potesse svegliarsi da questo sogno o incubo. Oggi è stata una giornata che mi ha fatto capire molto cose e mi è servita tanto: ho capito quanto siamo in realtà fortunati io e il mio bambino a vivere una vita vera e felice: quel mondo finto non ci appartiene, fino ad oggi speravo in qualcosa che in realtà non esiste ma ho capito quanto in realtà stiamo meglio senza».

La lite tra l'ex e la moglie di Jacobs e la denuncia ai carabinieri

Quindi, domenica la situazione è precipitata. Da protocollo il piccolo Jeremy aveva ottenuto il pass per stare vicino al padre durante le premiazioni, con la madre invece esclusa. Questo avrebbe indispettito la donna, che non ha gradito in particolare il fatto che il figlio si era ritrovato a fare parte del cerimoniale mentre il suo desiderio era trascorrere del tempo con il padre. Così Szabo ha deciso di portare fuori Jeremy. Gesto che non è piaciuto a Viviana, madre di Jacobs e nonna di Jeremy. Ne è nata una discussione che proprio la nonna - da sempre trovatasi a fare da mediatrice nella complessa situazione - sembrava essere riuscita a sedare.

Ma è proprio in quel momento che è sopraggiunta Nicole, attuale compagna di Jacobs e madre dei suoi due altri figli, Antony e Megan, che avrebbe tirato i capelli della Szabo davanti agli occhi del figlio dopo averla apostrofata. Nel pomeriggio sarebbe arrivata la denuncia della Szabo presso i carabinieri di Desenzano: "La cosa più grave è che tutto è accaduto davanti agli occhi di un bambino rimasto terrorizzato. E gravi sono soprattutto le minacce del padre: procederò tramite vie legali", ha commentato sui social.