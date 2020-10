Marco Carta, pg chiede condanna a 8 mesi, ma il cantante viene assolto

Il pg di Mlano Celestina Gravina chiede la condanna ad otto mesi per Marco Carta, nel processo d'Appello che lo vede imputato per il furto di magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente per il quale fu arrestato il 31 maggio scorso. Il cantante è stato assolto in primo grado un anno fa. Nonostante la richiesta del pg, Marco Carta e' stato nuovamente assolto nel processo di secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano che ha così confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa.

"Oggi con la sentenza di rigetto della Corte d'Appello alla richiesta di condanna del pg abbiamo avuto l'ennesima conferma della sua estraneita' ai fatti". Cosi' l'avvocato difensore di Marco Carta, accusato di aver rubato 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano il 31 maggio 2019. I giudici di secondo grado hanno dunque confermato l'assoluzione, gia' ottenuta in primo grado, rigettando cosi' la richiesta della procura generale, che si era espressa per una condanna a 8 mesi. Secondo il legale del cantante ed ex vincitore di Sanremo e Amici, Simone Ciro Giordano, "la questione ora e' definitivamente archiviata anche se il dolore e il danno d'immagine subiti restano e non potranno mai essere ripagati".