Marco Gay (Zest): “Intelligenza artificiale, rivoluzione industriale di oggi"

Marco Gay (Zest): “L’intelligenza artificiale è la rivoluzione industriale di oggi”

Al Festival del Lavoro 2024 sul tema “Pro e Contro: dibattito su come diventerà il mondo con l’Intelligenza Artificiale” è intervenuto come relatore Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest che ha affermato: “L’intelligenza artificiale è la rivoluzione industriale di oggi. Le soluzioni di AI, innestandosi nelle industrie tradizionali, possono determinare un moltiplicatore straordinario di competitività, produttività e valore aggiunto. Le startup grazie al corporate venturing sono oggi uno dei driver principali per implementare questa tecnologia abilitante nelle imprese. Per questo motivo, come Zest operiamo selezionando e investendo nelle startup che operano nel mondo AI attraverso Magic Mind, il primo programma di accelerazione orientato a sviluppare casi industriali, e creiamo terreno fertile per la collaborazione tra startup e imprese grazie all’Open Innovation".

Gay: "Investire sull'AI per la competitività del tessuto industriale e l'occupazione"

Gay ha aggiunto: "Investire sull’AI è oggi centrale per la competitività del tessuto industriale ma anche in chiave occupazionale, basti pensare ai recenti investimenti di Microsoft in Francia, oltre 4 miliardi di euro sull’AI, con la missione di supportare più di 2.700 startup del settore in tutta Europa e formare oltre 1 milione di persone nei prossimi 3 anni. Investire sulle nuove imprese “AI driven” e sulle competenze è la strada da percorrere per cogliere appieno gli straordinari benefici di questa rivoluzione industriale.”