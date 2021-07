Marcolin, nuova sede a Milano per celebrare i 60 anni di attività

Marcolin, una delle principali aziende italiane di occhialeria, rafforza la propria presenza a Milano con una nuova sede in corso Venezia. La scelta, spiega una nota, permette al gruppo di avere maggior "presenza fisica nel capoluogo meneghino, centro di riferimento per la finanza e l'economia", ma anche una maggior presenza "virtuale attraverso una nuova showroom digital-conceived, dotata di un'infrastruttura video capace di restituire e trasmettere digitalmente l'intero spazio e, allo stesso tempo, inquadrare l'occhiale e mostrarlo in ogni suo dettaglio".

L'azienda celebra quest'anno i suoi 60 anni. Così il nuovo Ceo Fabrizio Curci. "L'ingresso nel 2021 dimostra di seguire le nostre previsioni con una ripresa che, anche se non uguale in tutti i paesi, nel complesso e' importante. E' un buon trimestre senza anticipare i numeri che saranno al vaglio del cda a fine mese - potremo raccontare una buona evoluzione del periodo". "La produzione sta andando a pieno ritmo negli stabilimenti, l'azienda e' in piena forma e i mercati rispondono bene - spiega - abbiamo davanti 6 mesi in cui lavorare tanto ma la progressione e' migliore di quello che pensavamo a fine 2020" detto questo la prudenza nelle previsioni e' tanta. "C'e' sempre la paura che spunti una variante XY o Z che ci possa smentire, meglio affrontare il business con una visione a breve e gli investimenti con una visione di lungo periodo" conclude il manager ma "se i prossimi 6 mesi saranno simili ai primi ci avvicineremo alla stabilita' prepandemica". La ricetta di Curci e' "un controllo dei costi maniacale, uno sviluppo organico in tutti i settori e le aree, senza lasciare indietro nessuno e investimenti in formazione e trasformazione culturale". Per celebrare l'anniversario Marcolin ridisegna il logo, toglie la dicitura 'eyewer' per "ripartire dall'identita' aziendale" spiega il manager e con un logo dedicato all'evento in cui il numero 60 si fonda con la forma degli occhiali e il simbolo dell'infinito. E non ultimo inaugura il nuovo spazio a Milano, in corso Venezia, piu' di uno showroom, "una seconda sede, non solo una vetrina ma un luogo con un'importante ibridazione tecnologica che ci consente di errse piu' vicini ai clienti". "Se qualche insegnamento dal 2020 lo abbiamo avuto è stato quello di velocizzare una serie di processi di cambiamento" dice Curci e ricorda gli investimenti in tecnologia "poco visibili internamente ma molto nei processi". Non ultimo il 60esimo viene celebrato con la valorizzazione dell'heritage del gruppo che si manifesta nella partnership con TedxCortina che vuole celebrare il territorio.