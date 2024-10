Marcora (FdI) punge: "Sala centrista? Quel pugno chiuso... il sindaco si occupi di Milano" "

Il Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia, Enrico Marcora interviene nel dibattito sul ruolo di "federatore" del centro di Beppe Sala, che vorrebbe portare le forze moderate e riformiste del Terzo Polo all’interno del centrosinistra. Alla luce di queste dichiarazioni, Marcora ha voluto commentare: "Leggo sui giornali nazionali del ruolo di federatore del centro che il Sindaco Sala vorrebbe avere e non posso fare a meno di invitarlo a occuparsi prima di Milano, una città che sta soffrendo!”

Marcora: "A Roma nessuno vuole Sala"

“Buche nelle strade, strade allagate, città sporca per mancanza di pulizia, la crisi degli alloggi, 3 indagini penali della magistratura (indagini edilizie, incidenti mortali sulle ciclabili, strage della casa di riposo dei coniugi) dove il Sindaco ha scaricato sui funzionari comunali le responsabilità, blocco degli uffici urbanistici con crisi dell’intero settore edile: imprese, operatori immobiliari, architetti, ingegneri e professionisti; la telenovela dello stadio di San Siro o i conti fuori controllo della metropolitana 4 e molte altre inefficienza che fanno di Sala il peggior Sindaco di Milano del dopoguerra" così secondo Marcora la difficile realtà odierna della città. Il Consigliere ribadisce: "Il sagace Bettini ha stroncato Sala evidenziando che a Roma nessuno lo vuole e Sala, che faceva il pugno chiuso con Monguzzi, non rappresenta certo i centristi, ma piuttosto rappresenta il Nobel dell’incapacità politica e manageriale". E conclude: ”Se vuole fare un piacere a Milano si dimetta e vada a partecipare all'attività dell'umarell, nobile fine per un Sindaco inadeguato".